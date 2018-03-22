Дочь певицы Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза Галкина в возрасте 4 года начала карьеру модели, впервые появившись на подиуме показа и покорив зрителей своей красотой. Фото и видео с дебютом девочки опубликовал ее отец, Максим Галкин, на своей станице в социальной сети Instagram.

Еще с рождения дети Пугачевой находятся в центре внимания журналистов, а их снимки часто появляются в профиле социальных сетей Галкина. Несмотря на очень молодой возраст, близнецы участвуют в различных съемках, путешествуют с родителями и снимают видео.

В этот раз девочка - Лиза Галкина засветилась на модном показе Галины Юдашкиной. Маленькая блондинка вышла на подиум в свадебном платье с фатой и букетом, очаровав зрителей. Очевидцы отметили, что Лиза держалась уверенно и выглядела уверенной, вопреки отсутствию родителей близко.

"Лиза - молодец! Не смог присутствовать, был на съёмках. Вчера вся семья была на съемках: я на Мосфильме, Лиза на подиуме, Алла в Кремле и только Гарри на хозяйстве!", - написал отец девочки под опубликованным фото.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Алла Пугачева ответила на критику , обрушившуюся на нее после появления на публике во время голосования на президентских выборах. В своем аккаунте в Instagram Пугачева рассказала о состоянии здоровья.

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