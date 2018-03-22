|Освобождавший Савченко из российской тюрьмы адвокат прокомментировал ситуацию вокруг политика
|22.03.2018 17:50
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Адвокат Марк Фейгин, который помогал освободить из российской тюрьмы народного депутата Надежду Савченко, прокомментировал скандал вокруг политика.
"После того как Верховная Рада дала дозволение на арест и привлечение к уголовной ответственности Надежды Савченко, не могу не отреагировать. Я много раз говорил, что не считаю себя вправе вмешиваться в дела внутри Украины, советовать или критиковать действия власти или оппозиции. Но тут случай особый - я все же прежний адвокат Савченко и многое сделал для ее освобождения. Мне горько наблюдать за финалом этой истории", - написал правозащитник на своей странице в
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