Плохая энергетика в доме может стать причиной плохого настроения и даже болезней, пишет со ссылкой на .

Чтобы дать бой плохой энергетике, нужно использовать только три ингредиента:

1/3 стакана морской соли;

1 ст. л. уксуса;

1 полный стакан воды.

Морскую соль всыпьте в пустой стакан, затем наполните его водой и в конце добавьте уксус. Поставьте его в той комнате, где обычно чувствуете себя плохо. Оставьте стакан с морской солью там на 24 часа.

Если вода останется прозрачной, то все в порядке, если помутнела и изменила цвет, значит в доме отрицательная энергетика. Повторите процедуру несколько раз, пока вода в стакане полностью не очистится. Грязную воду лучше только выливать в унитаз.

Очищение дома















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