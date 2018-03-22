"Шпион, который меня кинул". Опубликован трейлер фильма с Кунис. Видео
22.03.2018 17:57
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили первый трейлер
ленты "Шпион, который меня кинул". По сюжету после того, как в
квартире двух друзей, Одри и Моргана, появляется прежний бойфренд
девушки, они оказываются втянутыми в тайную миссию. Роли исполнили
Мила Кунис, Кейт Маккиннон, Сэм Хьюэн. Премьера фильма
запланирована на 5 июля 2018 года. | Кунис исполнила в
картине главную роль Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео:
Movieclips Trailers / YouTube