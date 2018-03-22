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"Шпион, который меня кинул". Опубликован трейлер фильма с Кунис. Видео
22.03.2018 17:57
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили первый трейлер ленты "Шпион, который меня кинул". По сюжету после того, как в квартире двух друзей, Одри и Моргана, появляется прежний бойфренд девушки, они оказываются втянутыми в тайную миссию. Роли исполнили Мила Кунис, Кейт Маккиннон, Сэм Хьюэн. Премьера фильма запланирована на 5 июля 2018 года.   | Кунис исполнила в картине главную роль Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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