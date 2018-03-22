|Аэропорт "Киев" получил имя Сикорского
|22.03.2018 17:59
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Решение было принято на заседании КиевсоветаКиевский городской совет в четверг принял решение о присвоении имени авиаконструктора Игоря Сикорского столичному аэропорту "Киев" ("Жуляны").
Фото: molbuk.ua
Этот проект решения поддержали 67 народных депутатов.
Его новое официальное название - коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского".
Ранее переименования поддержал коллектив аэропорта "Киев". Кроме того, вопрос в течение двух месяцев обсуждали на сайте исполнительного органа, альтернативных предложений относительно других названий или замечаний не поступило.
Аэропорт "Киев" ("Жуляны") расположен в пределах города Киева. Второй по значению после "Борисполя" киевский аэропорт. Находится в коммунальной собственности, следовательно вопрос его названия относится к компетенции мэрии.
Напомним, Министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил, что в Украине может стать одним аэропортом больше.
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