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Аэропорт "Киев" получил имя Сикорского
22.03.2018 17:59
Аэропорт "Киев" получил имя Сикорского
Решение было принято на заседании Киевсовета
Киевский городской совет в четверг принял решение о присвоении имени авиаконструктора Игоря Сикорского столичному аэропорту "Киев" ("Жуляны").
Аэропорт "Киев" получил имя Сикорского Фото: molbuk.ua

Этот проект решения поддержали 67 народных депутатов.

Его новое официальное название - коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского".

Ранее переименования поддержал коллектив аэропорта "Киев". Кроме того, вопрос в течение двух месяцев обсуждали на сайте исполнительного органа, альтернативных предложений относительно других названий или замечаний не поступило.

Аэропорт "Киев" ("Жуляны") расположен в пределах города Киева. Второй по значению после "Борисполя" киевский аэропорт. Находится в коммунальной собственности, следовательно вопрос его названия относится к компетенции мэрии.

Напомним, Министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил, что в Украине может стать одним аэропортом больше.  

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