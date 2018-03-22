Решение было принято на заседании Киевсовета

Этот проект решения поддержали 67 народных депутатов.

Его новое официальное название - коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского".

Ранее переименования поддержал коллектив аэропорта "Киев". Кроме того, вопрос в течение двух месяцев обсуждали на сайте исполнительного органа, альтернативных предложений относительно других названий или замечаний не поступило.

Аэропорт "Киев" ("Жуляны") расположен в пределах города Киева. Второй по значению после "Борисполя" киевский аэропорт. Находится в коммунальной собственности, следовательно вопрос его названия относится к компетенции мэрии.