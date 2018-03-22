|"Верните, как было": На оккупированном Донбассе оставляют "упаднические граффити" (ФОТО)
|22.03.2018 18:00
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На временно оккупированной боевиками группировки «ДНР» части Донетчины местные жители оставляют многозначительно-ностальгические надписи на стенах.
Соответствующий фотоснимок опубликовал пользователь Necro Mancer на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. На снимке показана красноречивая надпись, которую кто-то из жителей города Иловайска оставил на стене, информирует svodka.net.
«Верните, как было. За что мы боролись», — значится в граффити.
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