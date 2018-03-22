|ONUKA представила новый альбом MOZAЇKA
|22.03.2018 18:05
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Проект ONUKA представил в сети новый альбом под названием MOZAЇKA.
Пластинку, в которую вошли 10 композиций, может скачать каждый желающий в сети.
"MOZAЇKA - это история про череду удивительных совпадений, обстоятельств и символов. Все сложилось", - рассказала солистка коллектива Ната Жижченко.
Она также отметила, что трек STRUM посвятила своей бабушке: "Моей бабушке уже 86 лет, в этом году исполнится 87. Она уже часто попадает в больницу или плохо себя чувствует. Но бабушка полностью трезвый человек в плане ума. Глядя на нее, я вижу, как затухает тело, но какими сильными остаются характер, дух и мысли".
Композиция ХТО посвящена мужу Жижченко - фронтмену группы The Maneken Евгению Филатову, а GUNS DON'T SHOOT - о войне, "которая заполняет собой все вокруг".
Как сообщал svodka.net, вокалистка известной украинской группы ONUKA Ната Жижченко заявила, что музыки вне политики быть не может, так как искусство является рупором. Она добавила, что семья ее мужа Евгения Филатова - из Донецка.
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