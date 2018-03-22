Закон, обязывающий членов неправительственных организаций подавать электронные декларации, оставлен в силе. Ни одно предложение спикера о внесении законопроекта в повестку дня не нашло поддержки Фото: iportal.rada.gov.ua Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", спикер Андрей Парубий несколько раз ставил вопрос о включении законопроекта в повестку дня. Максимально это предложение набрало 194 голоса при 226 необходимых."Законопроект подготовлен с целью отсрочки вступления в действие спорных положений закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц" в части обязательства сотрудников антикоррупционных организаций подавать электронные декларации. Это в свою очередь даст возможность поиска консенсуса между властью и антикоррупционными организациями для продолжения работы над внедрением антикоррупционной реформы в Украине", – говорилось в пояснительной записке.Раде предлагали перенести срок подачи е-деклараций членами антикоррупционных организаций с 1 апреля на 1 июля 2017 года.По мнению докладчика Артура Герасимова (Блок Петра Порошенко), другой возможности отменить норму до начала процедуры декларирования 2018 года не будет.23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект, обязав с 2018 года подавать электронные декларации членов общественных организаций.27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях.В январе 2018 года Евросоюз заявил, что система декларирования "накладывает неоправданную тяжесть и давление на неправительственные организации", и призвал Киев отменить спорную норму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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