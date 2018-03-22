Компания IPnet является крупнейшим оператором, занимающим позиции технологического лидера на рынке телекоммуникаций Киева

Надежный и стабильный интернет провайдер Ipnet успешно работает с 2001 года. В течение только этого времени клиенты имеют возможность пользоваться современными технологическими решениями и услугами, качество которых всегда остается стабильно высоким.

Обеспечение высокого уровня сервиса с помощью спецоборудования

Стабильную работу сети IPnet обеспечивает спецоборудование и правильное построение внешних каналов фирмы. Партнерами компании являются лучшие международные магистральные операторы. В результате 100% резервации внешних каналов IPnet имеет возможность обеспечить их суммарную пропускную способность, превышающую 50 Гбит/с.

Также клиентам фирмы предоставляется возможность купить качественное сетевое оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу сетей (проводных и беспроводных), телевизионных приставок, с помощью которых можно просматривать каналы интерактивного цифрового телевидения.

Основной спектр услуг компании

Компания IPnet является надежным провайдером, обеспечивающим удобный и высокоскоростной доступ к Интернету, а также трансляцию телевидения (цифровой формат).

Подключение к Сети и телевидению для каждого абонента осуществляется с учетом индивидуальных условий, предусматривающих выбор скорости передачи данных, перечня интересующих каналов и многих других возможностей, доступных в рамках предлагаемых компанией пакетов.

Клиенты фирмы получают надежное подключение к различным ресурсам (как на Украине, так и за рубежом) на максимальной скорости. Все это вероятно благодаря участию IPnet в «Украинской Сети», которая специализируется на обмене интернет-трафиком UA-IX.

Подключение к цифровому телевидению предусматривает активацию 175 каналов, в число которых входят трансляции эфирных, зарубежных и спортивных. В рамках специального выгодного предложения компании можно пользоваться пакетами «Максимум Кино» и «HD-каналы». Цифровые каналы можно просматривать с помощью ПК без установки дополнительного оборудования.