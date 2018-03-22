|"Роснефть" и Газпромбанк готовы к отключению от SWIFT, - СМИ
|22.03.2018 18:08
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«Роснефть» при помощи Газпромбанка подготовилась к отключению России от системы международных расчетов SWIFT: в этом случае будет использоваться ее российский аналог — система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).
Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе третьего по размеру активов госбанка РФ, информирует svodka.net.
Российский аналог SWIFT был протестирован «Роснефтью» в декабре, рассказал вице-президент Газпромбанка Андрей Королев. Транзакция с крупнейшей нефтяной компаний страны стала первой продуктивной клиентской операцией, которую банк провел с использованием СПФС.
В дальнейшем планируется создание унифицированного интерфейса,
который смогут использовать и другие российские юрлица в рамках
систем дистанционного банковского обслуживания, заявил
Королев.
«Работать можно и без SWIFT», — заявил первый-вице-премьер Аркадий Дворкович в январе в ходе международного экономического форума в Давосе.
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Спустя месяц Дворкович сообщил, что банки и компании «морально и технически готовы» к такому развитию событий и подчеркнул, что любую проблему, включая отключение от мировой финансовой системы, в правительстве готовы «встретить достойно».
Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы международных расчетов SWIFT. Однако в SWIFT подобные рекомендации сочли нарушающими права и наносящими убыток компании.