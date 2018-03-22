Рада приняла закон об освобождении от уплати ЕСВ организаторов финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №7516, который временно освобождает от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) организаторов финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА между женщин.

Законопроект поддержали 228 народных депутатов.

"Законопроект предлагает временно, до 1 июня 2018 года, освободить от начисления и уплаты ЕСВ выплаты, которые совершаются за выполнение работ или предоставление услуг на территории Украины или за ее границами для подготовки и проведения финальных матчей Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов между женщин сезонов 2017-2018 годов", – отметил первый замглавы комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Каплин, представляя законопроект в парламенте в четверг.

Согласно пояснительной записке к документу, в связи с обязательствами Украины по проведению указанных спортивных мероприятий Министерство финансов обязалось подать на рассмотрение Верховной Рады предложения освободить от уплаты налогов официальных физических и юридических лиц УЕФА.

Парламент также принял за основу и в целом законопроекты №7517 и №7519 с поправками в Налоговый и Таможенный кодексы. Поправки в Таможенный кодекс (законопроект №7519) предусматривают освобождение от ввозной пошлины товары, необходимые для организации финальных матчей Лиги чемпионов 2018 года. Документ также предусматривает первоочередной пропуск их через границу без разрешительных документов, свидетельствуют сопроводительные документы к законопроекту, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Законопроект №7517 с поправками в Налоговый кодекс временно освобождает от налогообложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и военным сбором средства и доходы нерезидентов и работы и услуги по подготовке к указанным мероприятиям, указано в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроект до 26 мая 2018 года предполагает освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) ввоз необходимых для организации матчей товаров, в том числе транспортные средства, временно ввозимые на территорию Украины.