|Порошенко подписал закон о льготах на образование для участников боевых действий
|22.03.2018 18:12
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сегодня, 22 марта, подписал закон о государственной поддержке участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает со ссылкой на .
"Президент подписал закон Украины № 2300-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной поддержки участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования", принятый Верховной радой Украины 27 февраля 2017 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Указано, что закон направлен на обеспечение единых принципов предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях. Законом предоставлено право на государственную целевую поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в таких учебных заведениях всем категориям участников боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и детям.
Согласно закону, государственная поддержка для получения профессионально-технического и высшего образования предоставляется в виде: полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов; льготных долгосрочных кредитов для получения образования; социальной стипендии; бесплатного обеспечения учебниками; бесплатного доступа к сети Интернет, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях; бесплатного проживания в общежитии; других мероприятий.
Добавим, закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Напомним, вчера Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания Верховной рады Украины, Администрации президента, Кабинета министров Украины.