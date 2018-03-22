65-летний активист совершил попытку самоубийства в сессионном зале,
протестуя против криминализации хранения марихуаны в Нидерландах.
Его госпитализировали. Врачи и депутаты оказали помощь
пострадавшему в зале заседаний Скриншот: Leukste YouTube fragmenten
/ YouTube Он прыгнул с балкона с веревкой на шее.Несколько
депутатов во главе со спикером бросились ему на помощь.
Пострадавшего доставили в больницу, он жив, но в тяжелом
состоянии.Сообщается, что несколько недель подряд этот человек
устраивал в парламенте одиночные акции протеста, требуя
декриминализации статьи о хранении легких наркотиков. В 2017 году
он предстал перед судом по делу о хранении растений марихуаны, но
не понес наказания.Заседание парламента после инцидента было
отменено.
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