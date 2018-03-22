Воздушные силы Вооруженных сил Украины в четверг зафиксировали провокационные действия со стороны Воздушно-космических сил РФ второй раз за март.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в , пишет Левый Берег.

«Истребительная и бомбардировочная авиация страны0агрессора осуществляла вылеты из аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 км к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции. Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществила полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей по отработке определенных условных заданий по нанесению ударов», — говорится в сообщении.

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В командовании Воздушных сил ВСУ считают, что такие действия авиации РФ вызваны прежде только реакцией на проведение очередного этапа командно-штабных тренировок в Воздушных силах ВСУ и с целью условной отработки блокады пролива Босфор.

«Выявив угрозу со стороны страны-агрессора, все определенные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы предоставить отпор в случае применения авиации Воздушно-космических сил РФ. Воздушные силы ВСУ несут круглосуточное дежурство», — говорится в сообщении.

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