Бизнесмен-беглец Петр Дыминский выбыл из состава собственников телеканала ZIK (ТРК «Мост ТВ»). Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Отмечается, что на заседании 22 марта Нацсовет удовлетворил заявления ООО – ТРК «Мост ТВ», г. Львов (логотип «ZIK») и ООО «ТРК «Новые коммуникации», г. Львов («Z ZIK») относительно переоформления лицензии на вещание в связи с изменением сведений о конечных бенефициарных владельцах (контроллерах), составе связанных лиц, редакционном совете и руководителе.

«Из состава собственников выбыл Дыминский Петр Петрович, отныне конечными бенефициарами будут только три человека: Дыминская Елена Ивановна, Дыминская Жанна Петровна, Дыминская Анастасия Петровна», — говорится в сообщении.

Также у телеканала сменился состав связанных лиц и директор. «Вместо И.Туркевича (директором) стал В.Козий. В редакционный совет вещателей входят В.Козий, Т.Смакула, Д.Никуленко, А.Дроздов, выбыли – И.Туркевич и В.Зак», — сообщает Нацсовет.

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