Политолог Тарас Березовец прокомментировал в Фейсбуке развитие скандала с нардепом Савченко и «освободителем» Рубаном

«Если после видео Генпрокурора у депутатов не сработает инстинкт самосохранения, то тут уже ничем не поможешь, информирует svodka.net.

Вчера в эфире Newsone провели опрос, где 80% аудитории назвали Савченко героем, и только 20% согласились, что она террорист. Каким бы манипуляционным он не был, игры в дестабилизацию чётко указывают на автора сценария — Кремль.

Роль «торпеды» Савченко понятна нашим спецслужбам давно, но в российской разведке сейчас тоже не лучшие профессионалы работают, потому с Савченко и Рубаном все вышло по-дебильному. Что не отменяет факта того, что теракты и убийства готовили по-настоящему.

Короче, Верховная Рада должна отбросить любые сантименты и понять, что спецслужбы остановили сценарий убийства десятков депутатов за полшага. И вполне вероятно, что под куполом у Надежды могли быть другие соучастники с депутатскими значками»,- подытожил Березовец.

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