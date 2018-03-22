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Мураев заявил, что готов предоставить Савченко медийную и юридическую поддержку
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22.03.2018 18:29
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Владелец телеканала NewsOne, внефракционный народный депутат
Евгений Мураев считает, что задержание внефракционного нардепа
Надежы Савченко является политическим решением и не имеет
перспектив в суде. 22 марта Савченко задержали Фото: ЕРА Мураев
отметил, что голосовал против согласия на арест и задержание
Савченко, потому что он "не двуличный"."Я уверен, что народ Украины
каждому даст свою оценку. Но я готов поддерживать Надежду. Буду ей
оказывать юридическую поддержку и медийную в том числе", –
заявил он.Депутат считает, что снятие неприкосновенности и
задержание Савченко является политическим решением и не имеет
перспектив в суде."Все это было сделано в интересах президента, и
чтобы не утопить рейтинг ГПУ", – добавил он.15 марта
генпрокурор Юрий Луценко заявил, что
Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.В тот
же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала,
что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за
"угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что
она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта
нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том,
что против нее готовится провокация.В ходе сегодняшнего заседания
регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава
"Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью
захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о
поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР"
Александром Захарченко.Рада разрешила привлечь Савченко к
уголовной ответственности, поймать ее и арестовать. После
заседания ее задержали.Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко
сообщил, что скорее только, суд будет избирать меру пресечения для
Савченко 23 марта. Сегодняшнюю ночь она проведет в здании СБУ.
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