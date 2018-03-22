Владелец телеканала NewsOne, внефракционный народный депутат Евгений Мураев считает, что задержание внефракционного нардепа Надежы Савченко является политическим решением и не имеет перспектив в суде. 22 марта Савченко задержали Фото: ЕРА Мураев отметил, что голосовал против согласия на арест и задержание Савченко, потому что он "не двуличный"."Я уверен, что народ Украины каждому даст свою оценку. Но я готов поддерживать Надежду. Буду ей оказывать юридическую поддержку и медийную в том числе", – заявил он.Депутат считает, что снятие неприкосновенности и задержание Савченко является политическим решением и не имеет перспектив в суде."Все это было сделано в интересах президента, и чтобы не утопить рейтинг ГПУ", – добавил он.15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.В тот же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация.В ходе сегодняшнего заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать. После заседания ее задержали.Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что скорее только, суд будет избирать меру пресечения для Савченко 23 марта. Сегодняшнюю ночь она проведет в здании СБУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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