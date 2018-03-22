Два года назад украинская сторона планировала обменять военнослужащих ГРУ на двоих политзаключенных в России, но тогда оказывалось давление с требованием скорейшего освобождения Надежды Савченко.

Об этом первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала на своей странице в .

“…Я также вспоминаю то давление и прессинг, который оказывался на Президента и всю его команду, на меня с требованием и даже обвинениями, довольно ли мы делаем. Мы тогда пытались освободить двух украинцев из российским тюрем, передать РФ ГРУшников Ерофеева и Александрова, но освободить двух. Но в ВР висел один плакат с одним портретом, на нас давили с требованиями относительно одной узницы, нам кричали, что мы вообще должны отдать ГРУшников без суда и приговора, потому что она голодает», — отметила первый вице-спикер.

В то же время Геращенко подчеркнула, что если повернуть время вспять, она все равно бы боролась за освобождение Савченко.

“Я все время вспоминаю 25 мая. Это был важный и очень счастливый день для нас всех, для миллионов людей, мы искренне боролись за свободу Надежды. И, конечно, если бы все вернуть назад, мы бы так же преданно боролись за ее освобождение. Потому что Украина своих не бросает и не оставляет, кем бы они ни были», — заявила первый заместитель Председателя ВР, прибавив, что теперь чувствует «опустошение».

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