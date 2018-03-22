Погода, Новости, загрузка...
"Зайчик" Катя Осадча розвеселила яскравим капелюшком (ФОТО)
22.03.2018 18:38
1877_kt2.jpeg (26.78 Kb)

Відома телеведуча Катя Осадча разом зі "Світським життям" днями відвідала прем'єру мультфільму "Кролик Петрик".

У столичному кінотеатрі "Оскар" Катя з'явилась у яскраво-оранжевій туніці та червоних штанах, доповнивши образ капелюшком у тон з великими заячими вушками. Зірка не оминула нагоди взяти кілька інтерв'ю у селебрітіс, а також попозувала на червоній доріжці з Потапом, Юрієм Горбуновим та іншими зірками, які прийшли на прем'єру.

6728_kt3.jpeg (54.71 Kb)9708_kt1.jpeg (27.23 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить