|"Зайчик" Катя Осадча розвеселила яскравим капелюшком (ФОТО)
|22.03.2018 18:38
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Відома телеведуча Катя Осадча разом зі "Світським життям" днями відвідала прем'єру мультфільму "Кролик Петрик".
У столичному кінотеатрі "Оскар" Катя з'явилась у яскраво-оранжевій туніці та червоних штанах, доповнивши образ капелюшком у тон з великими заячими вушками. Зірка не оминула нагоди взяти кілька інтерв'ю у селебрітіс, а також попозувала на червоній доріжці з Потапом, Юрієм Горбуновим та іншими зірками, які прийшли на прем'єру.
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