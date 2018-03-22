|В нидерландском парламенте посетитель пытался совершить самоубийство
|22.03.2018 18:38
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Первую помощь ему оказали присутствующие в парламентеВ Гааге, в зале парламента Нидерландов человек пытался совершить самоубийство.
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Об этом сообщает издание De Telgraaf.
Сообщается, что это был посетитель парламента, находившийся в общественной ложе. По словам очевидцев, он вел себя нервно и хаотично двигался.
Затем он прикрепил веревку к перилу и своей шее и прыгнул. Мужчине удалось выжить после прыжка. Первую помощь ему оказали присутствующие в парламенте.
Когда мужчина попытался совершить самоубийство, за трибуной стоял депутат Арно Руттен.
Дебаты, которые в тот момент проходили в сессионном зале, прекратили, здание эвакуировали.
Оказалось, что человек, который попытался повеситься, был активистом, который несколько недель подряд участвовал в демонстрации против "криминализации каннабиса". Перед этим он сделал сообщение в Facebook.
"Я должен сделать это, чтобы разбудить политиков", - напсиав активист.
Напомним, в начале года Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге завершил внутреннее расследование относительно самоубийства бывшего генерала боснийских хорватов Слободана Праляка, который покончил с собой в зале суда с помощью цианистого калия.