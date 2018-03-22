Об этом сообщает издание De Telgraaf.

Сообщается, что это был посетитель парламента, находившийся в общественной ложе. По словам очевидцев, он вел себя нервно и хаотично двигался.

Затем он прикрепил веревку к перилу и своей шее и прыгнул. Мужчине удалось выжить после прыжка. Первую помощь ему оказали присутствующие в парламенте.

Когда мужчина попытался совершить самоубийство, за трибуной стоял депутат Арно Руттен.

Дебаты, которые в тот момент проходили в сессионном зале, прекратили, здание эвакуировали.

Оказалось, что человек, который попытался повеситься, был активистом, который несколько недель подряд участвовал в демонстрации против "криминализации каннабиса". Перед этим он сделал сообщение в Facebook.