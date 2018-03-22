Охрана Верховной Рады обыскала Владимира Парасюка в соответствии с новым законом, который запрещает допуск к зданиям госвласти лицам с оружием, передает со ссылкой на .

Когда нардеп заходил в парламент, сканер запищал. Как пояснил сам Парасюк, это была реакция на ремень. Однако охрана все же настояла на проверке.

"Идите проверьте от БПП или Кононенко. Что вы моргаете?" - заявил Парасюк.

"Спасибо, что я перед всей страной показал лайт-версию политического стриптиз... Мне вообще сказали зайти в комнату и раздеться, чтобы они сделали поверхностный обзор - до трусов. Маразм. Мы превращаемся даже не в страну Януковича... Спасибо за внимание, спектакль закончен", - сказал гневный политик.

Он пожаловался председателю Андрею Парубию.

"Спикер мне сказал: "Володя, это первый день. Есть определенные непонятные ситуации", - недовольно передал Парасюк.

20 марта парламент поддержал изменения к закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который обязывает народных депутатов сдавать оружие при входе в здания под государственной охраной.

21 марта президент его подписал.

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