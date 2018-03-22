СБУ разоблачила организованную группировку, которая в Украине
разжигала межнациональные конфликты. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке СБУ утверждает, что российские спецслужбы
давали указания злоумышленникам возбуждать межнациональные
конфликты Фото: ssu.gov.ua Правоохранители установили, что
злоумышленники причастны к совершению актов вандализма в отношении
объектов польской и еврейской культурно-религиозного наследия на
территории Сумской и Волынской областей.Оперативники СБУ
задокументировали, что в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе
Мельники Шацкого района Волыни участники группировки обрисовали и
разбили кресты братской могилы польских пограничников, погибших в
сентябре 1939 года в боях с Красной армией. А в ночь с 29 на 30
декабря 2017 вандалы нанесли антисемитскую надпись на здании
иудейской общины "Еврейский дом" в Сумах.Во время обысков
правоохранители изъяли восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5,
холодное оружие, антиукраинской символику и другие материалы,
подтверждающие их противоправную деятельность.В рамках открытого
уголовного производства по ч. 3 ст. 110 (посягательство на
территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст.
111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной
организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные
действия.
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