|В Запорожском облсовете ветераны АТО подрались с полицейскими
|22.03.2018 18:54
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Полиция также составила административный протокол на лидера инициативной группы ветеранов АТО Виталия ОлешкоВ Запорожском облсовете ветераны АТО устроили драку с сотрудниками полиции, передает местное издание 061.
Фото: 061.ua
Группа АТОвцев пришла на сессию облсовета, чтобы требовать выделения обещанной законом земли. Однако охрана отказалась пускать всех желающих, мотивируя это отсутствием места в сессионном зале.
В конце концов, ветеранов АТО попроили создать инициативную группу и направить ее на заседание. Представитель инициативной Виталий Олешко хотел выступить перед депутатами с трибуны облсовета.
Депутаты не проголосовали за то, чтобы дать ему слово. Возникла словесная перепалка между АТОвцами и председателем Запорожской ОГА Константином Брылем.
После того, как из-за скандала на сессии объявили перерыв, лидера инициативной группы ветеранов АТО Виталия Олешко задержали правоохранители.
Напомним, Голопристанское отделение полиции открыло уголовное производство в связи с избиением 20-летнего мужчины, сообщает главное управление Национальной полиции в Херсонской области.