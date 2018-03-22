Прокуратура будет просить об избрании нардепу Савченко меры пресечения в виде ареста без альтернативы залога

Прокуратура подаст следственному судье ходатайство об избрании народному депутату Украины Надежде Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Учитывая наличие установленных рисков препятствования Н.Савченко уголовному производству, степень общественной опасности, характер, обстоятельства совершения и тяжесть уголовных правонарушений, в совершении которых она подозревается, следственному судье будет подано ходатайство о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В пресс-службе напомнили, что 22 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко лично вручил Н.Савченко письменное сообщение о подозрении в совершении ряда преступлений. В частности, речь идет о сговоре о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины), приготовлении к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109), приготовлении к посягательству на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета министров, руководителей политических партий в связи с их государственной или общественной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112).

Кроме того, Н.Савченко подозревается в приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 УК Украины), содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3), ношении, хранении, приобретении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263).

За совершение преступлений, предусмотренных ст. 112, ч. 3 ст. 258 УК Украины, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно ч. 5 ст. 176 УПК Украины, мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 УК Украины.