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МВФ не считает Украину бедной страной
22.03.2018 19:02
МВФ не считает Украину бедной страной
Украина не была включена в группу низкодоходных стран в связи с тем, что основной причиной снижения доходов стал военный конфликт
Международный валютный фонд не считает Украину страной, развивающейся с низким доходом и связывает падение доходов в стране с военным конфликтом.
МВФ не считает Украину бедной страной Фото: Fotolia / aviavlad

В МВФ отметили, что в 2014 году уровень доходов в Украине в пересчете на одного гражданина был на 14% ниже уровня, к которому страны включаются в группу низкодоходных (2330 долларов годового дохода), - говорится в исследовании МВФ по макроэкономической ситуации в низкодоходных странах развивающихся опубликованном Фондом, информирует УНИАН.

Однако Украина не была включена в группу низкодоходных стран в связи с тем, что основной причиной снижения доходов стал военный конфликт.

"Падение уровня доходов в Украине в основном отражает влияние военного конфликта", - подчеркнули в Фонде.

При этом Украина не была включена в группу низкодоходных стран и в 2018 году, так как структура ее экономики является типичной для стран с рыночной экономикой.

"Уровень бедности в Украине, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются типичными для EME (emerging market economies, страны с рыночной экономикой - ЭП)", - сообщили в МВФ.

Напомним, что Международный валютный фонд подчеркивает важность безотлагательного принятия закона про Антикоррупционный суд и продолжение других отсроченных реформ.  

 

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