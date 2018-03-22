По словам спикера Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко, ГПУготовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения для внефракционного нардепа Надежды Савченко в виде содержания под стражей без права внесения залога. Савченко задержали 22 марта Фото: ЕРА Он отметил, что дело будет рассматривать Шевченковский суд Киева."Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Скорее только, заседание суда будет завтра", – сообщил Лисенко.Он добавил, что ГПУ будет просить суд об аресте Савченко без права внесения залога.По словам Лысенко, нардеп сегодняшнюю ночь проведет в здании СБУ. В то же время он не исключил предоставления ей дополнительной охраны."Если она захочет и сообщит об этом через адвокатов, то это желание будет рассмотрено обязательно", – добавил он.15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.В тот же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация.В ходе сегодняшнего заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать. После заседания ее задержали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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