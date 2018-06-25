|Через три дня после угроз загорелся дом с нардепом
|25.06.2018 08:14
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Об этом сообщает областная полиция, передает со ссылкой на .
"Сегодня ночью в 2:51 в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе горит крыша жилого дома ... В 3:40 возгорание ликвидировано, никто из граждан не пострадал", - говорится в сообщении.
Полиция открыла производство по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.
По информации местного издания "Типичный Херсон", во время возгорания в доме был Спиваковский с женой. Они проснулись от запаха горения и вызвали спасателей.
Нардеп сообщил, что за три дня до пожара на его мобильный телефон поступило сообщение с угрозами расправы. Он предполагает, что на крышу могли запустить зажигательную ракету.
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