«Газпром» готує позов до Міжнародного арбітражного суду в зв’язку зі штрафом Антимонопольного комітету України на суму 172 млрд грн.

Я не сильно вірю, що «Газпром» зможе відсудити цю суму, тому що там фактично була підміна оператора газотраспортної системи і зловживання монопольним становищем на території України, а міжнародна спільнота до антимонопольних норм підходить досить прискіпливо. До того ж це довга пісня — розгляди в інших інстанціях і апеляції.

Я не дуже вірю, що це відбудеться на користь «Газпрому», тому що всі знають, і в Європі теж, що «Газпром» не відповідає третьому енергопакету, не є компанією, в якій відділено, умовно кажучи, видобування, транспортування і продаж природного газу. Тобто вона і сама не відповідає деяким нормам антимонопольного законодавства в Європі. Це по-перше.

По-друге, якраз і позов такий — зловживання монопольним становищем. Тому я думаю, що правда буде на українській стороні.

Можливо будуть якісь нюанси по сумі штрафу, але це вже робота юристів.

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