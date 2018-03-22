США введут пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $50 млрд в год

Президент США Дональд Трамп в четверг поручит торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 млрд в год, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

Власти США часто обвиняли КНР в краже интеллектуальной собственности, и Д.Трамп часто обещал принять самые жесткие меры.

Р.Лайтхайзер и его ведомство должны будут подготовить перечень китайских товаров, на которые будут распространены пошлины США, в течение 15 дней.