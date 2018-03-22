Одной из женщин, чьи два сына пропали в одном бою на Донбассе в сентябре 2014 года, "уже пятый труп пытаются всучить", отметила в интервью изданию "ГОРДОН" мама пропавшего без вести под Иловайском солдата Ядвига Лозинская. Лозинская: Стоит открыть рот, как тут же вручат чужой труп Фото: Ядвига Лозинская / Facebook "В Киеве Министерство обороны собирало родителей без вести пропавших солдат. Приехало 82 семьи. Я общалась с ними. Большинство из них не хотят значительной публичности. Они просто боятся говорить о своей беде, потому что стоит открыть рот, как тут же вручат чужой труп. Я сама через это прошла", – объяснила она.Женщина рассказала о матери, два сына которой служили в "Айдаре" и пропали в одном бою 5 сентября 2014 года."Никто не знает, где они. Ей уже пятый труп пытаются всучить. Вы даже не представляете, как много фальсификаций с генетической экспертизой", – заявила Лозинская.По ее словам, матери узнают о подлогах с трупами, в частности, по зубам и яичкам."Мы по всем этим фактам собрали документы и еще в 2015 году передали их министру внутренних дел Арсену Авакову. Жалею, что я даже копии не сделала. Все исчезло", – сетует Лозинская.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Согласно заявлению президента Украины Петра Порошенко, боевые потери на Донбассе с апреля 2014-го по конец 2017 года составили 2750 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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