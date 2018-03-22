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Украина привела в боевую готовность авиацию из-за провокаций российских истребителей
22.03.2018 19:18
Украина привела в боевую готовность авиацию из-за провокаций российских истребителей
В ВВС ВСУ продемонстрировали путь провокационного полета российских истребителей
Силы и средства Воздушных сил Вооруженных сил Украины в четверг, 22 марта, зафиксировали провокационные действия со стороны авиации Воздушно-космических сил РФ второй раз за март текущего года. Украинские военные были приведены в боевую готовность.
Украина привела в боевую готовность авиацию из-за провокаций российских истребителей Фото: ВСУ ЗСУ

Российские истребители и бомбардировщики совершили вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым. Также по мере приближения к 40 км к береговой линии со стороны Черного моря с последующим полетом вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции, - сообщается на странице командования Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ совершила полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей по отработке определенных условных задач по нанесению ударов.

Украинское командование считает, что такие действия авиации РФ вызваны прежде только реакцией на проведение командно-штабных тренировок в Воздушных силах украинской армии и в целях условной отработки блокады пролива Босфор.

"Обнаружив угрозу со стороны страны-агрессора все определенные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы предоставить отпор в случае применения авиации Воздушно-космических сил РФ. Воздушные силы ВСУ несут круглосуточное дежурство", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта на оккупированном полуострове Крым начались широкомасштабные военные учения Вооруженных сил РФ.
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