|"Пташке в клюв": Сербские "мансы" с российскими МиГ-29, - Злой одессит
|22.03.2018 19:19
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Военно-техническое сотрудничество между Сербией и Россией продолжает цвести и пахнуть, но что на это скажет Минфин США?
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Нравится мне позиция Сербии — и в НАТО хотят, и в ЕС рвутся, но прогибаться под Кремль не забывают ни на секунду! В частности, речь идет и о поставках в эту страну российских МиГ-29, которые уже проходят ремонт и модернизацию на аэродроме Батайница, информирует svodka.net.
Как известно, в прошлом году Сербия получила шесть истребителей от братской РФ, которые имеют обозначение “СД” – Сербский доработанный. Правда, прибыли они в саму Сербию не совсем доработанными, и именно этим процессом сейчас заняты сербские и российские специалисты в Батайнице. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Или пташке в клюв?
Кроме того Министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что в ближайшее время от российских братьев сербы получат ещё и два военно-транспортных Ан-26.
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Собственно, военно-техническое сотрудничество между Сербией и Россией продолжает цвести и пахнуть, но что на это скажет Минфин США?
Кроме того, в контексте данных подарков хотелось напомнить небольшую статистику, а именно:
— 4 марта 1999 над Косово ракетой AIM-120B, запущенной с голландского (RNeAF) F-16, сбит сербский МиГ-29
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— 24 марта ракетой AIM-120C, запущенной с американского F-15, сбит МиГ-29
— 24 марта ракетой AIM-120C, запущенной с американского F-15, сбит МиГ-29
— 26 марта ракетой AIM-120C, запущенной с американского F-15, сбит МиГ-29
— 26 марта ракетой AIM-120C, запущенной с американского F-15, сбит МиГ-29
— 4 мая ракетой AIM-120A, запущенной с американского F-16, сбит МиГ-29
Кажется, сербы продолжают ставить не на ту лошадь… то есть, в данном контексте – не на ту птичку.