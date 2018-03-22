Военно-техническое сотрудничество между Сербией и Россией продолжает цвести и пахнуть, но что на это скажет Минфин США?

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Нравится мне позиция Сербии — и в НАТО хотят, и в ЕС рвутся, но прогибаться под Кремль не забывают ни на секунду! В частности, речь идет и о поставках в эту страну российских МиГ-29, которые уже проходят ремонт и модернизацию на аэродроме Батайница, информирует svodka.net.

Как известно, в прошлом году Сербия получила шесть истребителей от братской РФ, которые имеют обозначение “СД” – Сербский доработанный. Правда, прибыли они в саму Сербию не совсем доработанными, и именно этим процессом сейчас заняты сербские и российские специалисты в Батайнице. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Или пташке в клюв?

Кроме того Министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что в ближайшее время от российских братьев сербы получат ещё и два военно-транспортных Ан-26.

Читайте: Валюта убегает из России: Олигархи за месяц вывезли миллиарды долларов, - СМИ

Собственно, военно-техническое сотрудничество между Сербией и Россией продолжает цвести и пахнуть, но что на это скажет Минфин США?

Кроме того, в контексте данных подарков хотелось напомнить небольшую статистику, а именно:

— 4 марта 1999 над Косово ракетой AIM-120B, запущенной с голландского (RNeAF) F-16, сбит сербский МиГ-29

Читайте: Новости дня: Сербия задержала двух украинок по подозрению в шпионаже

— 24 марта ракетой AIM-120C, запущенной с американского F-15, сбит МиГ-29

— 24 марта ракетой AIM-120C, запущенной с американского F-15, сбит МиГ-29

— 26 марта ракетой AIM-120C, запущенной с американского F-15, сбит МиГ-29

— 26 марта ракетой AIM-120C, запущенной с американского F-15, сбит МиГ-29

— 4 мая ракетой AIM-120A, запущенной с американского F-16, сбит МиГ-29

Кажется, сербы продолжают ставить не на ту лошадь… то есть, в данном контексте – не на ту птичку.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира