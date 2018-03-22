Рост валового внутреннего продукта в Украине в 2017 году, по предварительным данным, составлял 2,2%, сообщила Госслужба статистики. Этот материал можно прочитать и на украинском языке настоящий рост ВВП на 0,3% превысил прогнозный показатель, отметили в Госстате Фото: pixabay.com (архив) Таким образом, настоящий рост ВВП на 0,3% превысил прогнозный показатель.В первом квартале прошлого года ВВП вырос на 2,8%, во втором – на 2,6%, в третьем – на 2,4%, в четвертом – на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.По оценке Национального банка Украины, рост реального ВВП Украины в 2017 году составил 2,1%. В государственном бюджете на 2017 год был заложен рост ВВП на уровне 3%. В 2018 году, считают в НБУ, рост валового внутреннего продукта ускорится до 3,4%, в 2019–2020 годах – замедлится до 2,9%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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