В "Рухе новых сил" отрицают причастность к партии мужчины, задержанного в киевском метро со взрывчаткой

В партии "Рух новых сил" (РНС) заявляют, что мужчина, задержанный в Киевском метрополитене со взрывчаткой, не имеет отношения к этой политической силе.

"Рух новых сил" не использует и никогда не использовал насилие как метод политической борьбы. Мы верим в массовый мирный протест. (…) Никакого отношения к РНС гражданин Гресик (задержанный со взрывчаткой – ИФ) не имеет. Он не является ни членом нашей партии, ни нашим активистом", - говорится в заявлении "Руха новых сил" в четверг.

В свою очередь, руководитель партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили также отреагировал на эту историю. "…когда на фоне сегодняшней истерии в Верховной Раде появляется какой-то засланный казачек со "взрывчаткой", которого в РНС никто не знает и которого хотят привязать к нам, то это наводит на мысли о том, что они (власть - ИФ) ищут новые поводы для насильственных действий против нашей политсилы", - написал он на странице в Фейсбуке.

При этом М.Саакашвили подчеркнул, что в их политсиле уверены, что победить можно "только мирными методами".

Ранее в четверг отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что правоохранители метрополитена столицы обнаружили на станции метро "Житомирская" пассажира, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы.

По информации начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, задержанный - уроженец Волынской области, 1990 года рождения, который в последнее время проживал в столице. Изъятое направили на экспертизу, с мужчиной работают сотрудники СБУ.

Народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Антон Геращенко впоследствии написал в Фейсбуке, что сотрудники полиции метрополитена задержали гражданина Гресика Т.В.

"Ранее гражданин Гресик был замечен во время массовых акций протеста осенью 2017 года у Верховной Рады, некоторое время жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса партии "Рух новых сил Саакашвили"… Следователи полиции официально обратятся к руководству партии РНС с вопросами о том, что этот человек делал в их офисе", - сообщил А.Геращенко и выложил фото с задержанным, когда тот находился в офисе РНС.