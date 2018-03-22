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В Чехии в результате взрыва на химическом заводе погибло шесть человек
22.03.2018 19:33
Взрыв на чешском химзаводе стал самым трагическим инцидентом в промышленности с 1989 года. В Чехии масштабная авария на заводе Фото: Aktu.cz В полиции заявили, что случай был зарегистрирован в четверг после 10.00. Других подробностей пока нет.По информации местных властей, взрыв произошел далеко от города, следовательно население не в опасности. Пять спасательных и вертолетных подразделений из Праги и Либерца направили на место ЧП.После 1989 года в Чехии ни разу не было больше человеческих жертв при авариях в промышленности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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