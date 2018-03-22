В Турецкой республике певице Зухал Олкай вынесли приговор - десять месяцев лишения свободы в качестве наказания за оскорбление главы страны Реджеп Тайипа Эрдогана во время исполнения песни в 2016 году, передает Reuters .

По информации издания, исполнительница неожиданно заменила слова в одной из песен, спев о президенте Турции, а также демонстрировала рукой неприличный жест во время концерта.

При этом во время заседания суда Олкай отрицала обвинения, отметив, что вспомнила о фамилии Эрдогана, потому что она отлично рифмуется, и в этом нет "скрытого или оскорбительного мотива". Что касается жеста рукой - то она был направлен в сторону одного из слушателей.

Стоит отметить, что это не первое судебное дело певицы, связанное с оскорблением власти. В 2010 году девушку оштрафовали на 10 620 лир за "оскорбление государственного служащего".

Как сообщал svodka.net ранее, 17 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об успешном продвижении операции "Оливковая ветвь" на северо-западе Сирии, добавив, что ввод войск может начаться в любой момент.

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