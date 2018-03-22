|Скандально: Аліна Байкова розставила ноги для L"Officiel India (ФОТО)
|22.03.2018 19:38
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Відома модель Аліна Байкова, якій восени приписували роман з голлівудським холостяком українського походження - Леонардо Ді Капріо, днями прикрасила обкладинку глянцю L'Officiel India, а також з'явилась у провокативних образах на сторінках видання.
Автором зйомки виступив фотограф Карлос Руїц. Деякі фото та навіть відео вже можна переглянути в Інстаграмі красуні.
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