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Путин смог обсудить с Совбезом Сирию, а также отношения с Великобританией
22.03.2018 19:41

Президент России Владимир Путин принимал участие в совещании с Советом безопасности РФ. Он рассказал о телефонных разговорах, которые он уже провел с зарубежными лидерами. Разговаривал он с ними на этой неделе. 

 Кстати, дальше продолжился обмен мнениями на предмет недружественной политики Великобритании, информирует общественность Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства. 
Песков считает, что на совещании основное внимание уделялось региональным конфликтам — в частности, говорилось о ситуации в Сирии. Песков добавил, что «состоялся также разговор по текущим вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки дня». 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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