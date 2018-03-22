Речь идет об автомобиле Nissan Teana, который выехал на тротуар. Транспортное средство врезалось в остановку общественного транспорта. Это ДТП произошло на 15-й Парковой улице, район д.24, информируют общественность представители правоохранительных органов.

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