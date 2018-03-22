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ДТП на востоке Москвы: легковой автомобиль врезался в автобусную остановку
22.03.2018 19:48

Речь идет об автомобиле Nissan Teana, который выехал на тротуар. Транспортное средство врезалось в остановку общественного транспорта. Это ДТП произошло на 15-й Парковой улице, район д.24, информируют общественность представители правоохранительных органов.

В результате случившегося пострадали два человека. Это была пожилая женщина, которая находилась на остановке и водитель иномарки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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