|ДТП на востоке Москвы: легковой автомобиль врезался в автобусную остановку
|22.03.2018 19:48
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Речь идет об автомобиле Nissan Teana, который выехал на тротуар. Транспортное средство врезалось в остановку общественного транспорта. Это ДТП произошло на 15-й Парковой улице, район д.24, информируют общественность представители правоохранительных органов.В результате случившегося пострадали два человека. Это была пожилая женщина, которая находилась на остановке и водитель иномарки.
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