Мать 24-летнего пропавшего без вести в 2014 году украинского бойца Андрея Лозинского Ядвига в интервью изданию "ГОРДОН" выразила мнение, что в Украине неуважительно относятся к могилам бойцов, защищавших независимость своей страны. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года Фото: ЕРА (архив) "Вы, наверное, видели, как за границей хоронят военных, погибших при исполнении своего долга, как следят за могилами военных. Сходите на кладбище в Днепре или Запорожье, где лежат неизвестные солдаты. Это поле, заросшее бурьяном. До солдатских могил, до памяти никому нет дела. Хотя у нас не так уж много таких военных кладбищ, не такие уж большие деньги нужны, чтобы в достойном виде содержать могилы людей, защищавших независимость своей страны", – сообщила Лозинская.По ее мнению, в Украине одинаково неуважительно относятся как к живым, так и к мертвым."Знаете, как в моргах хранятся личные вещи солдат? В черных мешках для мусора, которые свалены в углу. Хотя по закону они должны храниться в специальных контейнерах, в особых условиях, чтобы обеспечить сохранность вещественных доказательств", – подчеркнула Лозинская.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В Международном комитете Красного Креста в Украине по состоянию на август 2017 года было открыто 640 дел в отношении пропавших без вести лиц на Донбассе. По приблизительным подсчетам МККК, число пропавших людей – от 1 тыс. до 1,5 тыс. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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