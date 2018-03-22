Россия направила в Центральную Африку группу инструкторов для подготовки местных военнослужащих.

Кроме того, Минобороны РФ подарило военным ЦАР партию оружия и боеприпасов, информирует svodka.net.

Российские военные были отправлены в ЦАР по просьбе президента этой африканской страны Фостена Туадеры и с ведома учрежденного Советом Безопасности ООН комитета.

Отмечается, что в ЦАР будут направлены пять военных и 170 гражданских инструкторов из России.

«Российское содействие осуществляется в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР, передаче им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории и в конечном счете нормализации обстановки и надежному урегулированию затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта», — заявил замглавы департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

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