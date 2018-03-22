Известно, что ранен один человек. Это был новый взрыв, который прогремел в городе Остин, штат Техас. Ранен оказался один человек, информирует общественность представитель в Twitter местной службы скорой помощи.



Медики утверждают, что пострадавшему мужчине было от 30 до 40 лет. Его госпитализировали. Его состояние специалисты оценили как серьезное, однако, угрозы жизни, скорее только нет.

В Twitter представлена информация полицейского управления Остина. В общем, сказано, что поступила информация о взрыве, который случился в южной части города.

Стражи порядка не информируют о числе пострадавших. Они рекомендуют местным жителям, чтобы они никак не приближались к месту инцидента.

Напомним, что ранее в текущем месяце в Остине произошло четыре взрыва.

В числе погибших были два человека. В числе раненых четверо.

Кстати, в трех случаях взрывные устройства находились в посылках. Их обнаружили у своих домов местные жители. В одном случае сработала бомба. Она была снабжена растяжкой.

Обратим внимание, что в отделении почтовой компании FedEx Corp. (FedEx), район соседнего с Остином города Сан-Антонио, штат Техас. Тогда сработало взрывное устройство, которое было спрятано в посылке. Позже нашли еще одна такую же бомбу. Она не сдетонировала.

В расследовании случившегося принимает участие ФБР.

Одна из версий такова, что все указанные инциденты связаны.

За помощь в поимке злоумышленника ФБР предложили награду. Она составляет $100 тысяч. Также деньги предложил губернатор Техаса Грег Эбботт. Он дает 15 тысяч.



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