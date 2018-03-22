Упоминание генпрокурором Украины Юрием Луценко движения "Украинский выбор" в деле о причастности внефракционного нардепа Надежды Савченко к организации теракта напоминает "охоту на ведьм и борьбу с неугодными", отметили в "Украинском выборе". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Луценко упомянул "Украинский выбор" во время выступления в Раде Фото: Leshchenko / Twitter Сегодня на заседании Верховной Рады, которая рассматривала вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности, задержания и ареста внефракционного нардепа Надежды Савченко, Луценко сказал, что происходящее может иметь отношение к движению Медведчука. "Мы догадываемся, кто этот кукловод, потому что слышим тут лозунги так называемого "Украинского выбора", – отметил он, после чего в Раде начали скандировать "Медведчук"."Манипулятивная попытка власти провести связь между общественным движением "Украинский выбор – Право народа" и делом "Савченко – Рубана" (глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан. – ) свидетельствует о том, что в Украине реализуется сценарий "партии войны". В худших традициях тоталитарных режимов наша "демократическая" проевропейская власть позволяет себе не только устраивать политические шоу – своеобразную охоту на ведьм и борьбу с неугодными, но и давить на органы следствия", – сказано в заявлении.Само движение называет себя представителями "партии мира, которая сплотила вокруг себя миллионы украинцев", выступающих за мирное урегулирование конфликта на Донбассе.Савченко заявляла, что с Медведчуком не знакома, а Рубан называл его самым большим врагом. По данным СБУ, глава "Офицерского корпуса" с 2013 года активно работал с "Украинским выбором".15 марта Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.В тот же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация.22 марта в ходе заседания регламентного комитета Луценко сказал, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.В этот же день Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать. После заседания ее задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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