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В СБУ с Савченко проводят следственные действия – адвокат
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22.03.2018 20:05
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В ближайшие дни должен быть рассмотрен вопрос избрания меры
пресечения внефракционному нардепу Надежде Савченко, заявил адвокат
Дмитрий Бугай, который находится с ней сейчас в Управлении Службы
безопасности Украины в Киеве. Савченко задержали сегодня Фото:
Українська правда / Twitter "Сейчас с ней проводятся следственные
действия, ее допрашивают", – сообщил он.По его словам, в ближайшие
дни должен быть рассмотрен вопрос избрания нардепу меры
пресечения.Под зданием СБУ в настоящее время окончания следственных
действий ожидают сестра Савченко Вера и около 15 сторонников
нардепа.15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что
Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.22
марта в ходе заседания регламентного комитета Луценко заявил, что
Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили
в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По
словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем
боевиков "ДНР" Александром Захарченко.В этот же день
Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности,
поймать ее и арестовать. После заседания ее задержали.Депутат
утверждала, что была осведомлена о прослушке и о том, что
против нее готовится провокация. Выступая в
парламенте, Савченко назвала
коллег-депутатов "внутренними врагами Украины".
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