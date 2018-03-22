У самой Савченко сейчас проблемы — практически никто не хочет оказывать ей помощь, в том числе в юридическом плане.

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После задержания нардепа Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в здании Верховной Рады и намерениях организовать силовой захват власти, возможны три сценария развития событий. При этом у самой Савченко сейчас проблемы — практически никто не хочет оказывать ей помощь, в том числе в юридическом плане, информирует svodka.net.

Об этом «Апострофу» рассказал источник в украинской власти.

«Россия за нее заступаться не будет, хотя прозвучат пиар-заявления о «бардаке» в Украине. Запад будет молчать, у нас с новой силой будут закручивать гайки и пугать», — поделился ожиданиями собеседник.

Кроме того, по его мнению, власть попытается вытеснить тему Савченко из медиа-пространства.

«Сделают все, чтобы о ней за месяц забыли, суд хотят сделать закрытым, хотя это не удастся, если у нее будут хотя бы немного грамотные адвокаты. Правда, с этим есть серьезная проблема: никто реально не хочет за Савченко «подписываться», — считает источник.

По его словам, можно предположить три сценария развития событий.

«Первый — сделают все, чтобы о Савченко забыли. Второй — возможны попытки организовать какой-то «переворот» со стороны радикальных элементов, ведь идея уже «посеяна» в головах. Третий вариант — ухудшение приведет к созданию подпольных движений за Савченко, которые легализуются и выдвинут ее в президенты», — резюмировал собеседник издания.

Вместе с тем, один из нардепов, находившихся в зале ВР во время голосования по вопросу снятия неприкосновенности с Савченко, признался»: «Все проголосовали, потому что реально испугались».

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