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Выбираем букмекерскую контору с помощью рейтинга Betonmobile для успешных ставок
22.03.2018 20:12

Интернет - это безграничное пространство для работы, обучения и отдыха. На виртуальной платформе доступны развлечения, которые возбуждают азарт и жажду риска.

 Помимо пресловутых игровых автоматов, в интернете можно делать ставки на спортивные мероприятия, которые являются не менее популярными. То есть, вы сможете поддержать любимую команду, стать участником матча и в качестве приятного дополнением получить заработок. 
Перед тем, как начать делать ставки на спортивные мероприятия, нужно выбрать букмекерскую контору. Определиться, с какой компанией сотрудничать для досуга можно с помощью рейтинга букмекерских контор на сайте «Betonmobile». 
Букмекерские конторы классифицируются по двум параметрам: законности деятельности в интернете и вида приема ставок. Всего существуют два класса контор - онлайн и офлайн, то есть - прием ставок происходит через физические пункты. 

Легальность ставок в интернете

Летом 2016 года для букмекерских контор появилась виртуальная платформа. Компаниям предложили создавать саморегулируемые организации в интернете, что и стало первым шагом на пути к легализации. Все сделки проходят под контролем ЦУПИС. Таким образом государство контролирует все денежные потоки в сфере букмекинга, что гарантирует полную безопасность пользователям. 
Некоторые конторы работают параллельно через интернет и наземные заведения. Среди легальных БК первыми в рейтинге являются такие:
  • 1хставка; 
  • Леон;
  • Лига ставок;
  • Winline.

Современные БК и их отличия

Некоторые считают, что современные букмекерские конторы ничем не отличаются, но пользователи, которые попробовали поставить деньги на события спорта, культуры и кино могут с уверенностью сказать, что они имеют разницу. В первую очередь - это показатели маржи и величины коэффициентов. Например, первый показатель может меняться в каждом мате. В одном она будет ниже, в другом - выше за счет того, что на исходах ее сложно оценить без специального калькулятора. 

Как пользоваться рейтингом? 

Рейтинг букмекерских контор можно отсортировать в зависимости от своих предпочтений и возможных категорий:
  • Лучшие;
  • С бонусами;
  • Легальные;
  • Зарубежные.
На первых местах система выведет самые подходящие БК. Каждый вариант подкрепляется подробным обзором и ссылкой для перехода на официальный сайт организации.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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