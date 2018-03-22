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"Лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном". Журналист "Настоящего времени" обвинил Жириновского в домогательствах
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22.03.2018 20:13
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По словам журналиста Рената Давлетгильдеева, в 2006 году
руководитель ЛДПР Владимир Жириновский склонял его к сексу. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке
Давлегильдеев: Десятки депутатов предпочитают увозить по
спецбаням мальчиков Фото: Denis Shekhanin / Facebook Журналист
телеканала "Настоящее время" Ренат
Давлетгильдеев заявил в Facebook, что в 2006 году
руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир
Жириновский домогался его во время интервью."Меня за руки пытались
вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в
корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью,
лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном. Да, я был совсем
юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой
депутат, министр и так далее, казалось, что я должен смотреть им в
рот", – написал Давлетгильдеев.Инцидент произошел до
каминг-аута журналиста. Он признал, что после случившегося
испытывал чувство вины за домогательства со стороны влиятельных
мужчин.Давлетгильдеев призвал мужчин рассказывать о подобных
эпизодах."Десятки депутатов предпочитают увозить по спецбаням
именно мальчиков", – утверждает он, комментируя обвинения
однопартийца Жириновского Леонида Слуцкого в харрасменте."Моя
история – нелепость по сравнению с тем, что бывало в той же
ЛДПР. Шутка про скандал со Слуцким, который был нужен, чтобы
доказать, что в партии есть хотя бы один депутат-натурал, –
очень близка к реальности. Я даже не говорю про принцип отбора
помощников для Володина (спикер Госдумы РФ Вячеслав
Володин. – "ГОРДОН") или сотрудников аппарата главы
правления "Газпрома" (Алексея
Миллера. – "ГОРДОН")", – добавил корреспондент
"Настоящего времени".
https://www.facebook.com/davletgildeev/posts/10214081360179620
О домогательствах со стороны Слуцкого в феврале и марте
2018 года сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида
Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и
продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.Слуцкий все обвинения
отвергал, называя их заказной акцией. Володин предлагал
журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить
работу.Парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла
нарушений в поведении Слуцкого.В знак протеста 21 марта работу
в Госдуме приостановили агентство
РБК и телеканал "Дождь". 22 марта к ним
присоединились радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал
RTVI.Дума отозвала аккредитацию журналистов этих СМИ.
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