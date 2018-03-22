Это возгорание ликвидировано. Что касается жильцов дома, их пересилили в пункты временного размещения. Несколько слов о пожаре. Он случился в деревянном жилом доме, город Сокол, Вологодская область. В ходе случившегося погиб один человек. Еще один в числе госпитализированных. Эта информация принадлежит представителям экстренных служб.



В СМИ о пожаре представлена следующая информация: - "в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Молодежная в городе Соколе произошел пожар на площади 500 кв. метров. В результате погиб один человек, еще один пострадал и был госпитализирован".

На момент тушения эвакуировали шесть человек. Обратим внимание на тот факт, что 26 человек, которые проживают в доме, переселили в пункт временно размещения. С ними активно работали психологи.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Вологодской области ТАСС подтвердили факт пожара. В настоящее время он ликвидирован. В тушении принимали участие 19 пожарных.



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