|Маленька донька Лілії Ребрик з"явилася на подіумі (ФОТО)
|22.03.2018 20:23
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Лілія Ребрик, відома українська телеведуча та актриса, зовсім скоро вдруге стане мамою - у неї та Андрія Дикого має народитись друга донечка. Поки пара чекає поповнення, у мережі хвастать досягненнями старшої вже доньки Діани.
Дівчинка, схоже, підростає не менш талановитою, ніж зіркові батьки - Діану можна було побачити на телеканалі у ранковому маминому шоу, а днями дівчинка з'явилася на подіумі, представляючи дитячу колекцію вбрання.
"Справжні леді завжди тримають спину рівно!!!", - підписала горда матуся фото Діани.
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