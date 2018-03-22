Известно, что его везли под видом продуктов из кокоса, мрамора, ковров. Более 250 тонн санкционного свиного шпика находилось в 11 грузовых контейнерах, которые стремились ввести в РФ из стран Европейского союза (ЕС). Они транспортировались под видом мрамора, ковров, продуктов из кокоса. Эту партию задержали сотрудники Северо-Западной оперативной и Кинигсеппской таможен, порт Усть-Луга, Ленинградская область. Информация этого характера принадлежит представителям пресс-службы Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

В СЗТУ сообщили следующее: - "сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни (СЗОТ) вместе с коллегами из Кингисеппской таможни пресечен преступный ввоз на территорию РФ крупной партии санкционной продукции - более 250 тонн свиного шпика. Задержаны 11 контейнеров с товаром, который злоумышленники пытались провезти под видом товаров прикрытия: мраморные плиты, напольные ковровые покрытия, кокосовая субстанция".

В ведомстве обратили внимание общественности на тот момент, что ориентировочная стоимость задержанного товара составила 50 млн рублей.

Сам факт задержания прокомментировал руководитель пресс-службы СЗТУ Павел Гусев. Он сообщил, что "товары ввозились в адрес трех фирм, которые зарегистрированы на территории РФ. Груз прибыл в порт Усть-Луга из Германии морским транспортом, страной происхождения товара являются страны ЕС, часть продукции имеют ветеринарное клеймо Испании".

Также было обращено внимание на тот факт, что эта продукция была крайне опасна для здоровья потребителей, поскольку она перевозилась в контейнерах без холодильных установок.

Сотрудники таможни установили офис компании, организовавшей преступный ввоз партии на территорию России. В нем нашли документацию, которая свидетельствовала о незаконном ввозе продукции.



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